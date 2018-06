Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat die geplante Unterzeichnung von Teilen des Assoziierungsabkommens zwischen der Europäischen Union und der Ukraine verteidigt. Der für Freitag vorgesehene Schritt sei "ein wichtiges Signal der Unterstützung" für das Land und zugleich ein "deutliches Signal an Russland", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Zuvor hatte das Bundeskabinett grünes Licht unter anderem für die Teile des Abkommens zur Außen- und Sicherheitspolitik gegeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.