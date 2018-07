Treuchtlingen (AFP) Familiendrama im fränkischen Treuchtlingen: Ein Vater hat am Dienstagabend seine drei Kinder aus einem Fenster im zweiten Stock geworfen und ist anschließend hinterher gesprungen. Durch den Aufprall wurden die Kinder im Alter von zehn Monaten, zwei und drei Jahren schwer verletzt und mussten mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht werden, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Mittwoch mit. Auch der 30-jährige Vater habe sich verletzt und sei in ein Krankenhaus gekommen.

