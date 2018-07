München (AFP) Wer auf seinem Wohnhaus oder einer privat genutzten Halle eine Solaranlage zur Stromeinspeisung betreibt, kann das Gebäude bei den Betriebsausgaben für die Solaranlage nicht anteilig bei der Steuer geltend machen. Solche Kosten lassen sich "nicht nachvollziehbar" zwischen der privaten Gebäudenutzung und der gewerblichen Dachnutzung aufteilen, wie der Bundesfinanzhof (BFH) in einem am Mittwoch in München veröffentlichten Urteil entschied. (Az. III R 27/129)

