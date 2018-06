Hamburg (AFP) Der Chromecast-Stick von Google, mit dem sich Internet-Inhalte auf den heimischen Fernseher bringen lassen, ist jetzt auch in Deutschland erhältlich. Das Gerät, das so ähnlich aussieht wie ein USB-Stick, sei am Mittwoch in zehn europäischen Staaten und Kanada auf den Markt gebracht worden, teilte der US-Konzern mit. In Deutschland wird Chromecast den Angaben zufolge für 35 Euro unter anderem in großen Technikmärkten zu haben sein.

