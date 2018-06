Düsseldorf (AFP) Das von der Koalition geplante Gesetz zur Tarifeinheit verzögert sich einem Bericht zufolge. Die Regelungen zur Tarifeinheit seien im Referentenentwurf des Arbeitsministeriums nicht mehr enthalten, berichtete die in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" am Mittwoch unter Berufung auf Gewerkschaftskreise. Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) wollte in dem geplanten Gesetzespaket zum Thema Arbeit eigentlich die Aspekte Mindestlohn, Ausweitung der Allgemeinverbindlichkeit von Branchenmindestlöhnen sowie Tarifeinheit zusammenfassen.

