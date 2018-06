Karlsruhe (AFP) Ein 19-jähriger Deutscher aus Frankfurt am Main ist wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer islamischen terroristischen Vereinigung verhaftet worden. Kreshnik B. habe sich zudem in Syrien an Kampfeinsätzen beteiligt, wie die Bundesanwaltschaft am Mittwoch in Karlsruhe mitteilte.

