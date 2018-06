Berlin (AFP) Die Angliederung der Halbinsel Krim durch Russland wird sich nicht so schnell in deutschen Schulatlanten finden. "Dafür drucken wir nicht neu", sagte ein Sprecher des Diercke-Verlags dem "Tagesspiegel" vom Mittwoch. Zunächst werde verkauft, was da ist. Ohnehin finde der veränderte Status der Krim frühestens dann Eingang in die Kartenbücher, wenn die Bundesregierung diesen offiziell bestätige.

