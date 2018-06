Berlin (AFP) Wegen der Krim-Krise wird ein millionenschweres deutsch-russisches Rüstungsgeschäft auf Eis gelegt. Die Bundesregierung halte "in der gegenwärtigen Lage die Ausfuhr des Gefechtsübungszentrums nach Russland für nicht vertretbar", teilte das Bundeswirtschaftsministerium von Sigmar Gabriel (SPD) am Mittwochabend auf Anfrage mit. Rheinmetall wollte ein hochmodernes Gefechtsübungszentrum an Russland liefern.

