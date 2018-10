Berlin (AFP) Die ukrainische Politikerin Julia Timoschenko ist am Mittwoch nach ihrer Rückenbehandlung aus der Charité entlassen worden. Das teilte das Krankenhaus in Berlin mit. Weiter hieß es, Timoschenko wolle noch am Mittwoch nach Kiew zurückkehren. Die Charité habe ihr zugesagt, den Therapieverlauf weiter zu begleiten und die Behandlung fortzusetzen, falls erneut Schmerzen auftreten. Die Rehabilitation solle in der Ukraine weitergeführt werden.

