Paris (AFP) Wegen ihrer Verwicklung in eine Finanzaffäre ist die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, am Mittwoch erneut von der französischen Justiz vernommen worden. Lagarde traf am Morgen am Gerichtshof der Republik (CJR) in Paris ein, wo die einstige Finanzministerin Frankreichs ihrem damaligen Bürochef Stéphane Richard gegenübergestellt werden sollte. Lagarde hat in der sogenannten Tapie-Affäre für die französische Justiz derzeit einen Zwischenstatus zwischen Zeugin und Beschuldigter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.