Paris (AFP) Neue Enthüllungen um Frankreichs Ex-Präsidenten Nicolas Sarkozy haben am Mittwoch für Aufregung in Paris gesorgt. Das Internetportal Mediapart veröffentlichte Auszüge aus sieben Telefongesprächen Sarkozys, bei denen die französische Justiz mitgehört hatte. Demnach erklärte sich Sarkozy in einem der Anfang des Jahres geführten Telefonate mit seinem Anwalt Thierry Herzog bereit, einem Staatsanwalt am Kassationsgerichtshof einen Posten in Monaco zu beschaffen. Die Justiz geht dem Verdacht nach, dass der Staatsanwalt im Gegenzug Informationen über ein laufendes Verfahren gegen Sarkozy an Frankreichs Oberstem Gerichtshof lieferte.

