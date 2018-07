Nizza (AFP) 15 Jahre nach dem Diebstahl eines Rembrandt-Gemäldes hat die Polizei in Südfrankreich das Werk des niederländischen Meisters wieder sichergestellt. Zwei Verdächtige im Besitz des Gemäldes seien in Nizza festgenommen worden, hieß es am Mittwoch aus Ermittlerkreisen. Das kleine Gemälde mit dem Titel "Junge mit Seifenblasen" war 1999 aus dem Museum von Draguignan in Südfrankreich gestohlen worden. Der Schätzwert lag Presseberichten zufolge vor einigen Jahren bei rund zehn Millionen Euro.

