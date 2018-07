Rio de Janeiro (SID) - Das Fußballturnier wird bei den Olympischen Spielen 2016 in den fünf Städten Sao Paulo, Salvador, Brasilia, Belo Horizonte und Rio de Janeiro ausgetragen. Dies gab das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Mittwoch bekannt.

Die Entscheidung, die Begegnungen nicht zentral in der Olympiastadt Rio auszurichten, sondern auf ganz Brasilien aufzuteilen, ist eine Konsequenz der Olympischen Spiele von London. Die Entscheidung das Turnier, das 2012 Mexiko gewann, in London, Manchester, Newcastle, Coventry, aber auch in Schottland und Wales auszutragen war auf große Zustimmung gestoßen.

In allen olympischen Spielorten wird auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft (12. Juni bis 13. Juli) gespielt.