Madrid (SID) - Weltfußballer Cristiano Ronaldo ist nach seinem 16. Doppelpack in der Champions League auf Rekordkurs. Der Torjäger von Real Madrid schraubte beim 3:1 im Achtelfinal-Rückspiel gegen Schalke 04 sein Saisonkonto in der Königsklasse auf 13 Treffer - einer fehlt noch zur Bestmarke seines Erzrivalen Lionel Messi.

In 99. Champions-League-Spielen traf der Portugiese mittlerweile 63-mal. Besser sind in der Geschichte des wichtigsten Europapokalwettbewerbs (früher Landesmeister-Cup) bislang nur Messi (67) und das Real-Idol Raúl, zwei Jahre lang Publikumsliebling bei Schalke 04 (71).

In der laufenden Spielzeit hat Ronaldo wettbewerbsübergreifend für Real bereits 41 Tore erzielt. In der ewigen Torschützenliste des spanischen Rekordmeisters überholte er mit nun 243 Treffern den legendären Ungarn Ferenc Puskas (242) - in 236 Spielen. Vor ihm liegen nur noch Raúl (323), Alfredo Di Stéfano (308) und Carlos Santillana (290).