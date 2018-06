Köln (SID) - Die U17-Juniorinnen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) können bei der WM in Costa Rica nicht mehr aus eigener Kraft das Viertelfinale erreichen. Die Mannschaft von Trainerin Anouschka Bernhard unterlag nach dem 2:2 zum Auftakt gegen Kanada dem WM-Dritten Ghana mit 0:1 (0:1) und liegt in der Gruppe C nur auf Platz drei.

Im abschließenden Gruppenspiel müssen die Europameisterinnen am Sonntag Vizeweltmeister Nordkorea schlagen und auf Schützenhilfe des bereits fürs Viertelfinale qualifizierten Gruppensiegers Ghana hoffen.

"Ich denke, dass wir über die 90 Minuten die klar bessere Mannschaft waren", sagte Bernhard nach der Niederlage gegen Ghana: "Wir haben deutlich besser gespielt als in unserer ersten Partie. Wir haben auch viele Chancen herausgespielt - aber so ist es nun mal im Fußball."