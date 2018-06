Madrid (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 kann sich über das Aus im Achtelfinale der Champions League mit rund 30 Millionen Euro hinwegtrösten. Allein an Prämien haben die Königsblauen, die nach dem 1:6 im Hinspiel auch am Dienstag 1:3 bei Real Madrid verloren, 17,7 Millionen Euro kassiert.

Hinzu kommt der fixe Anteil am deutschen Marktpool in Höhe von 2,6 Millionen Euro, ein zweiter Anteil berechnet sich nach dem sportlichen Abschneiden. Die vier Heimspiele spülten geschätzte sechs Millionen Euro in die Klubkasse. In der vergangenen Saison, in der sie ebenfalls im Achtelfinale ausgeschieden waren, hatten die Königsblauen 27,8 Millionen Euro plus Zuschauereinnahmen kassiert. Seit Gründung der Champions League 1992 nahmen sie mit ihren insgesamt sechs Teilnahmen mehr als 150 Millionen ein.