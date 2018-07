Manchester (SID) - David Moyes hat dank eines Dreierpacks von Torjäger Robin van Persie bei Manchester United seinen Kopf noch einmal aus der Schlinge gezogen. Durch einen 3:0 (2:0)-Erfolg im Achtelfinal-Rückspiel gegen Olympiakos Piräus gelang dem englischen Rekordmeister nach dem blamablen 0:2 im Hinspiel doch noch der Einzug ins Viertelfinale der Champions League, wodurch der Schotte Moyes als Teammanager zunächst wieder etwas fester im Sattel sitzt.

Der überragende van Persie (25., Foulelfmeter, 45.+1, 52.) sorgte im Alleingang dafür, dass die Red Devils nach dem FC Chelsea als zweites englische Team in der Champions League die Runde der letzten Acht erreichten. In der Nachspielzeit musste der Niederländer allerdings verletzt vom Platz getragen werden. Zuvor hatte der 82-malige Nationalspieler seine Treffer zwei bis vier im laufenden Wettbewerb erzielt, nachdem er in der Vorrunde zum Auftakt beim 4:2 gegen Bundesligist Bayer Leverkusen getroffen hatte. Insgesamt erhöhte der 30-Jährige sein Trefferkonto in der Königsklasse auf 27.

Drei Tage nach der bitteren 0:3-Niederlage beim FC Liverpool in der Premier League erlebten 74.662 Zuschauer in Old Trafford eine stark verbesserte Heimmannschaft, die von Beginn an gewillt war, das Publikum für die Enttäuschungen der letzten Wochen zu entschädigen. Van Persie nutzte dann die Elfmeterchance, nachdem er zuvor selbst von Jose Holebas im Strafraum der Griechen von den Beinen geholt worden war. Patrice Evra hatte wenig später die große Chance zum 2:0, ehe die Gäste kurz vor der Pause eine Doppelchance nicht nutzen konnten. Zunächst prüfte David Fuster David de Gea, anschließend scheiterte Alejandro Dominguez am starken spanischen United-Keeper, der Sekunden vor dem Halbzeitpfiff den zweiten Treffer von van Persie bejubeln konnte.

Nach der Pause erhöhte Manchester den Druck auf den frischgebackenen griechischen Meister, der nicht mehr viel entgegenzusetzen hatte. Van Persie stellte dann mit einem direkt verwandelten Freistoß kurz nach der Pause die Weichen auf Viertelfinale. Piräus versuchte zwar noch das Unmögliche möglich zu machen, war trotz einiger Möglichkeiten letztendlich aber chancenlos gegen ein spielerisch und kämpferisch überzeugendes Team der Roten Teufel.

Nachdem Manchester United im Jahr eins nach Sir Alex Feguson in der Meisterschaft abgeschlagen im Mittelfeld sein Dasein fristet und in FA Cup und Ligapokal bereits ausgeschieden ist, war ein Weiterkommen in der Königsklasse für Moyes Pflicht. Das berufliche Schicksal des 50-Jährigen wird sich vermutlich in den kommenden Tagen entscheiden. Sollten in der Meisterschaft bei West Ham United am Samstag und im prestigeträchtigen Stadtderby gegen City am Dienstag weitere Rückschläge folgen, ist der 50-jährige Schotte wohl nicht mehr zu halten. In Ex-Bayern-Trainer Louis van Gaal steht ein potenzieller Nachfolger schon Gewehr bei Fuß.