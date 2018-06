London (AFP) Seit mehr als 30 Jahren ist die aktuelle Ein-Pfund-Münze in Großbritannien in Umlauf - nun wird sie ersetzt. Die neue Münze, die besonders fälschungssicher sein soll, werde 2017 eingeführt, teilte die britische Regierung am Mittwoch mit. Nach 30 Jahren des "treuen Dienstes" sei es Zeit, die alte Ein-Pfund-Münze in den Ruhestand zu schicken, erklärte Finanzminister George Osborne. Ersetzt werde sie durch "das sicherste Geldstück der Welt".

