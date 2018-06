Paris (dpa) - IWF-Chefin Christine Lagarde hat sich stundenlang den Fragen von Ermittlern zu einer Affäre um die mutmaßliche Veruntreuung öffentlicher Mittel stellen müssen. Die 58-Jährige wurde am französischen Gerichtshof der Republik in Paris vernommen. Nach der Vernehmung sagte Lagarde, sie habe stets im Interesse des Staates gehandelt und Gesetze eingehalten. Ermittler verdächtigen Lagarde, sie hat in ihrer Zeit als französische Wirtschaftsministerin regelwidrig eine Entschädigungszahlung von rund 400 Millionen Euro an den Geschäftsmann Bernard Tapie ermöglicht.

