Moskau (dpa) - Hunderttausende haben in Russland die Eingliederung der Krim gefeiert. Allein auf dem Roten Platz in Moskau versammelten sich nach Angaben des Innenministeriums rund 120 000 Menschen zu einem Konzert. Allen Protesten und Strafmaßnahmen des Westens zum Trotz hatte Präsident Wladimir Putin den Vertrag über die Aufnahme der völkerrechtlich zur Ukraine gehörenden Halbinsel in die Russische Föderation unterzeichnet. Ein Zwischenfall mit zwei Toten schürt inzwischen Ängste vor einer bewaffneten Auseinandersetzung.

