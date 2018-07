Die ehemalige ukrainische Ministerpräsidentin Julija Timoschenko hat die Charité am Mittwoch verlassen, wie die Berliner Universitätsklinik mitteilte. Der Bild-Zeitung sagte sie, Wladimir Putin versuche mit der russischen Krim-Politik "die Weltordnung in Chaos zu verwandeln". Timoschenko wolle noch am selben Tag zurück in die ukrainische Hauptstadt Kiew fliegen, hieß es in der Charité-Pressemitteilung. Sie solle in der Ukraine weiterbehandelt werden.



Die 53-jährige Timoschenko war seit dem 7. März wegen chronischer Bandscheibenschmerzen in der Charité behandelt worden.

Auf der ukrainischen Halbinsel Krim verschärfte sich die Lage. Prorussische Milizen brachten am Mittwoch in der Hafenstadt Sewastopol die ukrainische Marine-Basis unter ihre Kontrolle und nahmen den Oberbefehlshaber der Marine, Sergej Gajduk, fest.



Am Vormittag hatte Ukraines Ministerpräsident Arseni Jazenjuk eine Regierungsdelegation auf die Krim geschickt, um die dortige "Situation zu lösen". Die Krim verwehrte jedoch den Diplomaten den Zugang. Unter ihnen befanden sich Ukraines Vize-Regierungschef sowie der Verteidigungsminister. Sie seien nicht willkommen, sagte der international nicht anerkannte Krim-Ministerpräsident Sergej Aksjonow.



Einen Tag zuvor hatte Russland die Krim in die Russische Föderation aufgenommen. Die westliche Staatengemeinschaft bezeichnet die Annexion als völkerrechtswidrig und hat Sanktionen gegen Russland erlassen.