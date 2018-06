Peking (dpa) - China hat scharfe Kritik an der bisherigen Suche nach dem vermissten Flugzeug der Malaysia Airlines geübt. Ungenaue oder zumindest unvollständige Informationen hätten dazu geführt, dass die anfängliche Suche im Südchinesischen Meer ins Leere gelaufen und kostbare Zeit vergeudet worden sei. So heißt es in einem Kommentar der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua. Wegen eines Mangels an Transparenz seien massive Bemühungen verschwendet worden und viele Gerüchte aufgekommen.

