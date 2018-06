Neu Delhi (AFP) Die Polizei der Malediven geht Berichten nach, wonach die Bewohner einer abgelegenen Insel am Tag des Verschwindens von Flug MH370 einen tief fliegenden Jumbo-Jet gesichtet haben sollen. Der Bericht der Nachrichtenwebsite "Haveeru" werde überprüft, erklärte die Polizei in Male am Dienstagabend.

