Losail (SID) - Stefan Bradl (Zahling/Honda) glaubt an einen weiteren MotoGP-Triumph von Weltmeister Marc Márquez (Spanien/Honda). "Er hat in seiner ersten Saison den Titel geholt. Deshalb führt der Titel auch nur über ihn", sagte der 24 Jahre alte Motorrad-Pilot dem SID vor dem Saisonauftakt am Sonntag (20.00 Uhr/Sport1) in Katar.

Márquez (21), jüngster WM-Champion in der Geschichte der Königsklasse, hatte sich zwar vor wenigen Wochen im Training einen Wadenbeinbruch zugezogen. Dennoch gehört der Katalane für Bradl beim ersten Saisonrennen "zu den Sieganwärtern. Er wird auf dem Podium stehen". Dass das Ausnahmetalent noch nicht wieder völlig fit ist, spielt für Bradl keine Rolle: "Manchmal reichen bei Marc Márquez auch 95 Prozent."