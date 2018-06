Jerusalem (AFP) Israel hat am Mittwoch den Bau von weiteren 186 Wohnungen in Siedlervierteln genehmigt, die im besetzten und annektierten Ost-Jerusalem liegen. Dies teilte ein Oppositionspolitiker des Jerusalemer Stadtrats mit. Nach den Angaben von Josef Pepe Alalu, Fraktionschef der linken Meretz-Partei im Stadtrat, werden 40 der Neubauten im nördlichen Stadtteil Pisgat Seev errichtet und 146 in Har Homa, der jüngsten jüdischen Siedlung in Ost-Jerusalem, die gleich neben Bethlehem liegt.

