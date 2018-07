Jerusalem (AFP) Nach einer Explosion auf den Golanhöhen hat Israel Luftangriffe auf Ziele in Syrien geflogen. Die israelische Luftwaffe habe in der Nacht mehrere syrische Armeepositionen angegriffen, die den Angriff auf israelische Soldaten am Dienstag unterstützt hätten, erklärte ein Militärsprecher am Mittwoch. Unter den angegriffenen Zielen seien ein Ausbildungslager der syrischen Armee, ein Militärhauptquartier und Einrichtungen der Artillerie.

