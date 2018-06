Damaskus (AFP) Bei den israelischen Luftangriffen auf syrische Stellungen nahe den Golanhöhen sind in der Nacht zum Mittwoch nach Angaben der syrischen Armee ein Mensch getötet und sieben weitere verletzt worden. In einer Stellungnahme erklärte das Armeekommando in Damaskus weiter, "diese verzweifelten Angriffsversuche" gefährdeten die Sicherheit und Stabilität der Region.

