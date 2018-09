Genf (AFP) Der Präsident der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Didier Burkhalter, hat den Anschluss der ukrainischen Halbinsel Krim an Russland als Bruch des internationalen Rechts kritisiert. Der Schritt sei ein Verstoß gegen die grundlegenden Verpflichtungen der OSZE und mit internationalem Recht nicht vereinbar, erklärte Burkhalter in der Nacht zum Mittwoch.

