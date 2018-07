Taipeh (AFP) Aus Protest gegen ein geplantes Handelsabkommen mit China haben etwa 200 Studenten und Aktivisten das Parlament in der taiwanischen Hauptstadt Taipeh besetzt. Unter regierungskritischen Rufen durchbrachen sie am späten Dienstag Absperrungen vor dem Gebäude und verbarrikadierten Zugänge. Der Polizei gelang es auch am Mittwoch zunächst nicht, das Parlament zu räumen. Die Studenten kritisieren ein von der Regierung geplantes Abkommen, das den Handel mit China in dutzenden Wirtschaftszweigen erleichtern soll.

