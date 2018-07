Miami (SID) - Tennis-Profi Daniel Brands aus Deggendorf ist beim ATP-Turnier in Miami/Florida an seiner Auftakthürde gescheitert. In der ersten Runde unterlag der 26-Jährige gegen Radek Stepanek nach nur 58 Minuten 3:6, 0:6. Im zweiten Duell mit dem Tschechen auf der Tour war es die erste Niederlage für Brands.

Auch Tommy Haas (Los Angeles/Nr. 13), Philipp Kohlschreiber (Augsburg/Nr. 24), Florian Mayer (Bayreuth/Nr. 30) und Benjamin Becker (Orscholz) sind in Miami am Start. Anders als Brands genießen sie in der ersten Runde jedoch allesamt ein Freilos.