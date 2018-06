Sewastopol (AFP) Mitglieder prorussischer Milizen haben am Mittwoch das Hauptquartier der ukrainischen Marine in Sewastopol auf der Krim umstellt. Rund 200 unbewaffnete Aktivisten, viele von ihnen vermummt, seien auf das Gelände vorgedrungen, sagte ein Sprecher der ukrainischen Marine. Von ukrainischer Seite sei kein Schuss gefallen. Die Übergangsregierung in Kiew erklärte, Verteidigungsminister Igor Tenjuch und Vizeregierungschef Vitali Jarema würden umgehend in die Region reisen.

