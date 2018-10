Kairo (dpa) - In Kairo ist ein sechsstöckiges Wohnhaus eingestürzt. Nach Informationen der Nachrichtenwebsite "Al-Ahram" wurden acht Menschen schwer verletzt aus den Trümmern geborgen. Ein Mitarbeiter des Zivilschutzes sagte, bislang sei nicht bekannt, wie viele Menschen sich in dem Haus aufgehalten hatten. Auch die Ursache für das Unglück in dem Vorort Nasr-City ist noch unklar. Das Gebäude war etwa 30 Jahre alt. Hauseinstürze sind in Ägypten keine Seltenheit, da die Bauvorschriften oft nicht eingehalten werden.

