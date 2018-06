New York (AFP) Ein hochrangiger UN-Vertreter hat Schikane gegen die UN-Friedenstruppe im Südsudan verurteilt und den UN-Sicherheitsrat zum sofortigen Eingreifen aufgefordert. Es gebe eine "Kampagne" gegen die UN-Mission UNMISS, die offenbar "systematisch und organisiert" sei, sagte der Chef der UN-Friedenseinsätze, Hervé Ladsous, am Dienstag in New York. UN-Mitarbeiter würden drangsaliert, teilweisen sei ihr Leben in Gefahr.

