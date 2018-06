Caracas (AFP) Einen Monat nach seiner Verhaftung hat der venezolanische Oppositionsführer Leopoldo López seine Anhänger zur Fortsetzung der Proteste gegen die Regierung des sozialistischen Präsidenten Nicolás Maduro aufgerufen. In einem am Dienstag bei einer Versammlung von Oppositionsanhängern verlesenen handschriftlichen Brief aus dem Gefängnis forderte López, den Druck auf die Regierung aufrecht zu erhalten. Für Samstag rief er zu neuen landesweiten Protesten auf.

