Köln (SID) - Der viermalige Skisprung-Olympiasieger Simon Ammann aus der Schweiz wird seine Karriere nun doch fortsetzen. "Skispringen ist meine große Leidenschaft. Ich spüre, dass der Zeitpunkt für einen Rücktritt noch nicht gekommen ist", sagte Ammann, der im Juni 33 Jahre alt wird.

Zuletzt war über das Karriereende Ammanns spekuliert worden, der bei den Olympischen Spielen in Sotschi nicht über die Plätze 17 und 23 hinausgekommen war. 2002 in Salt Lake City und 2010 in Vancouver hatte der passionierte Hobby-Pilot jeweils beide olympischen Einzelwettbewerbe gewonnen.

"Ich bin überzeugt, dass ich mit einem guten Aufbau weiterhin in der Weltspitze skispringen kann. Deshalb verspüre ich große Motivation, weiter zu machen", sagte Ammann, der in dieser Saison das Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf gewonnen hatte.

Ab Freitag geht Ammann beim Weltcup-Finale im slowenischen Planica an den Start. "Da will ich meine Top-10-Platzierung im Weltcup verteidigen, um auch im nächsten Jahr erstmal nicht in die Qualifikation zu müssen", sagte der derzeitige Weltcup-Siebte.