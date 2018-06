Berlin (AFP) Vor dem EU-Gipfel in Brüssel hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine stärkere wirtschaftliche Koordinierung in der Euro-Zone gefordert. "Nur so können wir die Architektur der Wirtschafts- und Währungsunion nachhaltig stärken", sagte Merkel am Donnerstag im Bundestag. Wichtig sei auch, Europa als Produktionsstandort zu sichern. Sorgen bereite hier beispielsweise der digitale Sektor, wo es erheblichen Nachholbedarf gebe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.