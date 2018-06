Berlin (AFP) Die Deutsche Bahn bietet ihre Sparpreise ab April zehn Wochen lang auch bis zu einen Tag vor der Abfahrt an. Das Angebot gelte bis zum 14. Juni, teilte der Konzern am Donnerstag in Berlin mit. Bislang kann der Sparpreis mit Zugbindung nur bis zu drei Tage vor der Abfahrt gebucht werden.

