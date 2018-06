New York (dpa) - Die Schauspielerin Franka Potente hat eine Rolle in der US-Serie "The Bridge - America" an der Seite ihrer deutschen Kollegin Diane Kruger ergattert. Potente werde in der zweiten Staffel der Krimiserie eine skrupellose Mennonitin spielen, teilte der Bezahlsender Fox mit. Die Serie handelt von einer US-amerikanischen Polizistin und ihrem mexikanischen Kollegen, die gemeinsam Kriminalfälle an der Grenze der beiden Staaten lösen. Im Sommer soll die zweite Staffel gleichzeitig in den USA und Deutschland starten.

