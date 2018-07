Los Angeles (dpa) - Der britische Schauspieler Orlando Bloom wird in Hollywood mit einem Stern geehrt. Am 2. April soll der "Hobbit"-Star die Plakette auf dem "Walk of Fame" im Herzen von Hollywood enthüllen. Nach Angaben der Veranstalter erhält Bloom den 2521. Stern auf dem berühmten Bürgersteig. Als Gäste und Sprecher sind Regisseur David Leveaux und Blooms Kollege Forest Whitaker eingeladen. Bloom ist vor allem für seine Rolle des Elben Legolas in "Der Herr der Ringe" und durch die Hit-Serie "Fluch der Karibik" bekannt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.