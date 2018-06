Kaiserslautern (SID) - Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat Nachwuchsspieler Jan-Lucas Dorow mit einem Profivertrag ausgestattet. Der erste Profivertrag in der Karriere des 20-Jährigen beginnt am 1. Juli und läuft bis 2017. Der Stürmer spielt seit 2008 für die "Roten Teufel" und nimmt bereits seit einigen Monaten am Training der Profis teil.