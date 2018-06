Amsterdam (SID) - Der ehemalige niederländische Fußball-Nationaltrainer Bert van Marwijk hat sich klar gegen die Austragung der Weltmeisterschaft 2022 in Katar ausgesprochen. "Es gibt genug Gründe, die WM nicht stattfinden zu lassen. Spieler und Nationaltrainer müssen in Widerstand treten. Wegen der Unantastbarkeit der FIFA tut es niemand. Jeder denkt: Wir können doch keinen Einfluss ausüben", sagte der 61-Jährige der niederländischen Zeitung Spirits.

"Die Stadien in Südafrika waren voll besetzt, in Brasilien wird das nicht anders sein. Das gilt auch, wenn eine WM in Europa organisiert wird. Aber in Katar kommt wahrscheinlich kein Hund zuschauen. Da gehört eine WM nicht hin. Allein die Temperaturen passen nicht zum Sport", führte van Marwijk aus, der mit der niederländischen Nationalmannschaft bei der WM 2010 das Finale erreicht hatte. Zuletzt war er von September bis Februar Trainer des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV.

Zu Beginn der Woche wurden neue Korruptionsvorwürfe im Zusammenhang mit der Vergabe der WM 2022 gegen den ehemaligen FIFA-Vizepräsiden Jack Warner publik.