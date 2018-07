Dortmund (SID) - Der deutsche Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund muss mindestens vier Wochen auf Linksverteidiger Marcel Schmelzer verzichten. Der Nationalspieler erlitt am Mittwoch bei der 1:2-Niederlage gegen Zenit St. Petersburg im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League einen Muskelfaserriss am Schambeinansatz und wird folglich erst in der Schlussphase der Saison wieder zur Verfügung stehen.

Erst in vier Wochen könne Schmelzer wieder ins Training einsteigen, berichtete Trainer Jürgen Klopp anlässlich der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Hannover 96.

Noch nicht sicher ist, ob Marco Reus, der wegen muskulärer Probleme auch gegen den russischen Vizemeister fehlte, in Hannover sein Comeback feiern wird. "Ich kann es noch nicht sagen. Er hat zuletzt gut trainiert, es war alles positiv. Aber ich muss abwarten. Wenn er kann, dann kann er", sagte Klopp.