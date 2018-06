Neu Delhi (AFP) Der indische Billigflieger SpiceJet bekommt wegen Tanzeinlagen seiner Crew aus Anlass des hinduistischen Holi-Festes Ärger mit der zivilen Luftfahrtbehörde des Landes. Wie am Donnerstag bekannt wurde, hatten sich am Montag Besatzungsmitglieder von fünf SpiceJet-Flügen an einem kurzen Tänzchen zur Melodie eines beliebten Bollywood-Songs beteiligt. Passagiere machten Bilder davon und stellten sie ins Netz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.