Miami (dpa) - Andrea Petkovic aus Darmstadt steht beim WTA-Hartplatzturnier in Miami in der zweiten Runde. Die 26 Jahre alte Fed-Cup-Spielerin kam in ihrem Auftaktmatch zu einem 6:3, 6:4-Erfolg gegen Maria-Teresa Torro-Flor aus Spanien.

Für ihren sechsten Sieg des Jahres benötigte Petkovic 90 Minuten. Sie trifft beim mit 5,43 Millionen Dollar dotierten Tennis-Turnier nun auf Alize Cornet. Die 24-jährige Französin konnte sie in vier Duellen erst einmal besiegen.

