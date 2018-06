Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat eine Militärintervention der Vereinigen Staaten in der Ukraine ausgeschlossen. Obama kündigte am Mittwoch im Sender California NBC Television an, dass Washington "diplomatische Ressourcen" mobilisieren werde, um gegen das russische Eingreifen auf der bislang ukrainischen Halbinsel Krim vorzugehen. "Macht ist nicht Recht", stellte Obama klar.

