Paris (dpa) - Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy hat mit einem Stasi-Vergleich in einem offenen Brief an die Bevölkerung für Empörung im gegnerischen linken Lager gesorgt.

Das kurz vor der ersten Runde der Kommunalwahlen veröffentlichte Schreiben erwecke den Eindruck, dass Sarkozy nur noch "zerstören" wolle, kommentierte Innenminister Manuel Valls. Man könne Frankreich nicht mit einer Diktatur vergleichen und Polizei und Justiz Stasi-Methoden unterstellen, wie dies Sarkozy tue.

Sarkozy reagierte mit dem Schreiben und den Vergleichen auf eine seit Monaten andauernde Abhöraktion der Justiz gegen ihn. Dabei geht es um den Verdacht, dass Sarkozys Lager für den Präsidentschaftswahlkampf 2007 illegale Gelder aus Libyen erhalten haben könnte. Der Ex-Präsident lässt die Vorwürfe über seine Anwälte seit Monaten als hanebüchen und vollkommen haltlos zurückweisen. Er und seine Parteifreunde unterstellen der sozialistischen Regierung seines Nachfolgers François Hollande eine politische Kampagne.

Sarkozy schrieb in seinem offenen Brief zur Abhöraktion: "Das ist keine Szene aus dem wunderbaren Film "Das Leben der Anderen" über die DDR und die Machenschaften der Stasi."

Auszüge aus Sarkozy-Brief