Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Freitag an seinen jüngsten Aufwärtstrend angeknüpft. Der deutsche Leitindex stieg um 0,18 Prozent auf 9313 Punkte.

Das Börsenbarometer hatte am Donnerstag dank guter US-Konjunkturdaten den Sprung ins Plus geschafft und damit den fünften Gewinntag in Folge verzeichnet. Für den MDax ging es im frühen Handel um 0,12 Prozent auf 16 381 Punkte nach oben und der TecDax kletterte um 0,56 Prozent auf 1252 Punkte.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verharrte prozentual nahezu bei 3091 Punkten. An dem heutigen "großen Verfallstag" laufen Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen aus.

Nachdem die Berichtssaison bereits ihren Höhepunkt überschritten hat, sorgten nur noch wenige Unternehmensnachrichten für Bewegung. So können sich die Aktionäre von SAP auf eine höhere Dividende freuen. Die Titel des Softwarekonzerns legten um 0,48 Prozent zu.