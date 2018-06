Brüssel (AFP) Die Europäische Union hat den politischen Teil des Assoziierungsabkommens mit der Ukraine unterzeichnet. Die Unterschrift wurde am Freitag auf dem EU-Gipfel in Brüssel im Beisein des ukrainischen Interimsregierungschefs Arseni Jazenjuk geleistet, wie EU-Diplomaten sagten. Der inzwischen gestürzte ukrainische Staatschef Viktor Janukowitsch hatte das Abkommen im November auf Druck Russlands auf Eis gelegt und damit die politischen Umwälzungen in der Ukraine ausgelöst.

