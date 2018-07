Berlin (AFP) Zahlreiche Europäer wähnen die EU einer neuen Umfrage zufolge "auf dem falschen Weg". Etwa zwei von drei Befragten in zehn europäischen Ländern seien dieser Meinung, teilte das Forschungsinstitut Ipsos am Freitag in Berlin unter Berufung auf eine eigene Untersuchung in Belgien, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Ungarn, Italien, Niederlande, Polen, Spanien und Schweden mit. Was dabei unter "falschem Weg" zu verstehen ist, ließ Ipsos offen.

