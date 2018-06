Brüssel (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geht davon aus, dass der russische Staatschef Wladimir Putin am kommenden Montag nicht zum Gipfel zur Atomsicherheit in Den Haag reisen wird. "Nach meinem Kenntnisstand hat Putin seit Wochen in Den Haag abgesagt", sagte Merkel am Freitag zum Abschluss des EU-Gipfels in Brüssel. Offenbar werde der russische Außenminister Sergej Lawrow zum Treffen in Den Haag anreisen.

